ИА «Ореанда-Новости» . Переговоры Российского и Американского президентов официально завершились в Хельсинки, столице Финляндии.

Как стало известно, переговоры, которые проводились с глазу на глаз между Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом длились 2 часа 10 минут.

Согласно протоколу, на данную часть встречи отводилось около полутора часов, но каких-либо серьезных ограничений наложено не было.

Далее последовали расширенные переговоры, проводимые между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в формате рабочего завтрака. Со стороны России в данных переговорах участвовали Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, Юрий Ушаков, который является помощником президента, Антонов, посол России в Соединенных Штатах Америки, а также Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Американская делегация была представлена Майклом Помпео, госсекретарем, Джоном Болтоном, советником президента по вопросам национальной безопасности, Фионом Хиллом, специальным помощником президента, а также Джоном Хантсманом, послом Соединенных Штатов Америки в России.

После завершения переговоров, лидеры обеих стран участвовали в открытой пресс-конференции, на которой представители СМИ задавали интересующие их вопросы. Ответы президентов немного приподняли завесу тайны о проблемах, которые обсуждались в ходе встречи.

Как и было заявлено ранее, переговоры о двусторонних отношениях стран затронули такие проблемы, как торговля между государствами, введение санкций с обеих сторон, вопросы о ядерном оружии и Сирийский вопрос в частности. Важным стало обсуждение взаимоотношений сторон с третьей страной – Китаем.

На пресс-конференции, как и ожидалось, был затронут вопрос о состоянии дел в Украине, а также о вмешательстве России во внутренние дела другого государства. Путин самостоятельно ответил на вопрос о статусе Крыма. По словам президента Российской Федерации, Дональд Трамп не изменил своей позиции в отношении Крыма: он считает его присоединение к территории Российской Федерации незаконным. Путин также акцентировал внимание на том, что Россия не сомневается в законности проведенного референдума и будет продолжать отстаивать свои интересы по данному вопросу.

Также вновь встал вопрос о законности выборов Дональда Трампа и невмешательства России в них. Путин заявил, что не знал о приезде Трампа в Москву в 2013 году. Также он утверждает, что никакая оперативная работу по сбору информации о президенте Соединенных Штатов не проводилась. Таким образом, официально была опровергнута информация о том, что на Дональда Трампа у России имеется компромат.

Переговоры 16 июля стали первой полноформатной встречей двух президентов. Ранее Трамп и Путин встречались в Гамбурге и Дананге в 2017 году.