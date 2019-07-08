08.07.2019, 10:25
Оппозиция Венесуэлы заявила о готовности к переговорам с правительством
ИА «Ореанда-Новости» Представители аппарата Хуана Гуайдо, лидера оппозиции Венесуэлы, заявили о своём участии в запланированных переговорах с властями страны, которые пройдут на Барбадосе (островное государство в Карибском море).
«У нас мало времени… каждый день ситуация ухудшается… решение должно быть принято сейчас… Наша главная мотивация – положить конец страданиям венесуэльцев. Поэтому мы продолжим работать, пока этого не достигнем», – говорится в сообщении сторонников Гауйдо в одной из социальных сетей.В публикации также упомянуто о запланированной встрече представителей оппозиции со специальным представителем Европейского союза по Венесуэле Энрике Иглесиасом, которая пройдёт в столице Венесуэлы Каракасе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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