ИА «Ореанда-Новости» Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Филина заявила, что одним из основных условий протестующих должен стать отказ признать результаты выборов, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен.

Морев сообщил журналистам, что столичные власти заявку на акцию 17 августа пока не согласовали, но «протест растет», а документ с чёткой повесткой будет принят, «вероятнее всего, после 8 сентября».

В департаменте региональной безопасности и борьбы с коррупцией администрации города Москвы пока не представили комментариев в связи с заявкой.

17 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Лидер движения Геннадий Зюганов заявил, что партия не собирается объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции.