ИА «Ореанда-Новости» Социологическая группа «Рейгинг» провела опрос граждан Украины о том, кого они хотели бы видеть премьер-министром страны.

Больше всех голосов было отдано одному из лидеров политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко – 13 %. Второе место заняла возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11 % сторонников). Третье место досталось Владимиру Гройсману, который занимал этот пост с апреля 2016 года (10 %).

55 % опрошенных заявили, что главой правительства должен стать политик с богатым опытом управления государством. 35 % респондентов, наоборот, высказались за занятие этого поста новым человеком, возможно даже не имеющим опыта государственного управления.