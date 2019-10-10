В соответствии со словами бывшего мужа Юлии Бориса Войцеховского, в аэропорту Юлию встретила её мама.

Журналистку уже поджидали на месте представители различных издательств и телевидения, однако она решила не выходить через главный выход терминала прилёта. По словам Бориса, "Юлию провели через другой выход".

Юзик приехала в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По приезде прямо в аэропорту у неё забрали паспорт без всяких на то причин. Второго октября журналистку арестовали. Как рассказала её мама, её обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Однако после официальный представитель правительства Ирана Али Рабии высказался, что задержание никак не касалось шпионажа, были выявлены проблемы с визой россиянки.