ИА «Ореанда-Новости». 21 июля 2018 года в Мадриде, Испания, прошли выборы на пост председателя консервативной Народной партии. Новым главой стал 37-летний депутат Пабло Касадо.

О результатах выборов официально была представлена информация представителем Народной партии Аной Марией Пастор Хулиан. Решение было принято после проведения второго тура внутрипартийных выборов, которые стали основным вопросом, рассматриваемым на внеочередном национальном съезде консервативной партии.

Как стало известно, главным конкурентом депутата Пабло Касадо стала Сорайя Саенс де Сантамария, экс-заместитель главы правительства страны.

В голосовании принимали участие более трех тысяч членов Народной партии Испании. О соотношении голосов между кандидатами ничего не сообщается.

Победитель прошедших выборов станет главой политической партии, а также будет представлен, как следующий кандидат на пост председателя правительства Испании.

Ранее Пабло Касадо занимал должность генерального вице-секретаря по коммуникациям партии. На посту председателя политической силы народной партии он сменит экс-премьера Испании Мариано Рахоя.

Напомним, что Рахой, после заявления об уходе с поста главы правительства Испании, через пару дней объявил, что оставит и должность председателя консервативной Народной партии, которую он возглавлял с 2004 года. Как стало известно, Мариано Рахой хочет отойти от дел, связанных с большой политикой.

Скорее всего, данное заявление было сделано после внесения Испанской социалистической рабочей партии на рассмотрение на заседании вотума о недоверии правительству Мариано Рахоя. Связано это с тем, что в конце мая 2018 года членов Народной партии Испании обвинили в коррупционной деятельности и подрыве авторитета власти Испании. Как сообщается, сторонники партии занимались взяточничеством, отмыванием денег на различных государственных уровнях, а также систематически уклонялись от уплаты налогов в казну бюджета Испании. Разбирательства по делам коррупции продолжаются.

Согласно официальным данным, консервативная Народная партия не обладает абсолютным большинством в Конгрессе Испании. Поэтому члены Испанской социалистической рабочей партии, совместно с другими оппозиционными силами, добились отстранения Мариано Рахоя от должности главы правительства. Его место на данном посту занял Педро Санчес, представитель и главный секретарь партии социалистов в Конгрессе.