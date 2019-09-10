10.09.2019, 09:24
Палата общин Великобритании отклонила предложение премьер-министра о внеочередных выборах
ИА «Ореанда-Новости» Палата общин парламента Великобритании отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.
За инициативу главы правительства высказались 293 депутатов, против – 46. По закону для назначения внеочередных выборов необходима поддержка двух третей членов нижней палаты, то есть 434 парламентариев.Джонсон заявил, что оппозиция вынуждает его участвовать в важных переговорах без возможности покинуть их. Премьер отметил, что она хочет отложить выход королевства из Европейского союза, и объявил о прекращении работы палаты общин до 14 октября. «Надеюсь, оппозиция использует это время, чтобы поразмыслить. Между тем правительство будет вести переговоры о сделке», – сказал Джонсон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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