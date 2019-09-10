ИА «Ореанда-Новости» Палата общин парламента Великобритании отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.

За инициативу главы правительства высказались 293 депутатов, против – 46. По закону для назначения внеочередных выборов необходима поддержка двух третей членов нижней палаты, то есть 434 парламентариев.

«Надеюсь, оппозиция использует это время, чтобы поразмыслить. Между тем правительство будет вести переговоры о сделке», – сказал Джонсон.