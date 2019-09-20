20.09.2019, 13:32
Павел Устинов отпущен из СИЗО
ИА «Ореанда-Новости» Актёр Павел Устинов отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Напомним, что ранее он был уже приговорен к 3,5 годам лишения свободы Тверским судом.
Суд удовлетворил заявление прокуратуры Москвы по делу Устинова, которая ходатайствовала о смягчении срока для актёра. Раннее Кремль предложил дождаться апелляции на приговор.
Нопомним что актёр Павел Устинов, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, за участие в несанкционированном митинге и причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов. Этот приговор всколыхнул общественность, так как на многочисленных видео видно, что актёр стоял в стороне и не сопротивлялся полиции.
Суд отклонил многочисленные видео доказательства и не стал их рассматривать.
Суд удовлетворил заявление прокуратуры Москвы по делу Устинова, которая ходатайствовала о смягчении срока для актёра. Раннее Кремль предложил дождаться апелляции на приговор.
Нопомним что актёр Павел Устинов, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, за участие в несанкционированном митинге и причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов. Этот приговор всколыхнул общественность, так как на многочисленных видео видно, что актёр стоял в стороне и не сопротивлялся полиции.
Суд отклонил многочисленные видео доказательства и не стал их рассматривать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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