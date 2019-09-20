ИА «Ореанда-Новости» Актёр Павел Устинов отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Напомним, что ранее он был уже приговорен к 3,5 годам лишения свободы Тверским судом.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры Москвы по делу Устинова, которая ходатайствовала о смягчении срока для актёра. Раннее Кремль предложил дождаться апелляции на приговор.

Нопомним что актёр Павел Устинов, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, за участие в несанкционированном митинге и причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов. Этот приговор всколыхнул общественность, так как на многочисленных видео видно, что актёр стоял в стороне и не сопротивлялся полиции.
Суд отклонил многочисленные видео доказательства и не стал их рассматривать.