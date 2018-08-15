ИА «Ореанда-Новости». Вице-президент США Майк Пенс посоветовал Анкаре не испытывать терпение американского президента и освободить пастора Эндрю Брансона.

Пенс назвал Брансона невинным человеком, которого удерживают в Турции на незаконном основании. Он уверенно заявил, что Вашингтон продолжит твёрдо стоять на своём, пока пастор не вернётся к своей семье, друзьям и церкви в родные Соединённые Штаты, а также от имени Дональда Трампа отметил, что тот намерен добиваться возвращения американцев, которых несправедливо отправляют в заключение в других странах.

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт прокомментировала ситуацию и отметила, что на данный момент между двумя странами нет запланированных встреч, на которых можно было бы обсудить положение и дальнейшую судьбу Эндрю Брансона. Однако, она выразила надежду на то, что прилагающиеся дипломатические усилия рано или поздно приведут к встрече с турецким правительством по делу пастора и других американцев.

Обострение отношений Вашингтона и Анкары по делу Брансона началось после его задержания ещё в 2016 году. В начале августа Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы минюста и главы МВД Турции, приправив их обвинениями в серьёзном нарушении прав человека.

В минувший понедельник курс турецкой лиры опустился до исторически низкой отметки в 7 лир за доллар после введения экономических санкций на повышение пошлин.

Инвесторы бьют тревогу, опасаясь, что кризис, вызванный противостоянием Анкары и Вашингтона, окажет влияние на развивающиеся рынки, курсы валют развивающихся стран и на банковский сектор Европы.

Турция не оставила такие действия без ответа и также приняла меры. В среду резко повысились пошлины на ряд американских товаров. Указом президента Эрдогана были введены дополнительные пошлины на импортируемые из Соединённых Штатов листовой табак в размере 60%, на алкоголь и алкогольную продукцию - 140%, на автомобили - до 120%, на косметические изделия - до 60%, на рис - 50%, на фрукты - 20%, повысились пошлины и на ряд других товаров, поставляемых Америкой. В соответствии с изменениями, размер ввозных пошлин увеличен вдвое.