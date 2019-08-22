ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в случае пролонгации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в него следует включить всё новое оружие, которым располагает Россия.

«Ясно, что они (россияне. – Ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США», – сказал политик в интервью американскому телеканалу Fox News.

Помимо прочего Эспер высказал предположение, что у российской армии есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, направленные на Европу и подпадавшие под нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что «это плохо».

В то же время глава Пентагона не уточнил, каким образом можно объединить в один договор ракеты, подпадавшие под действие СНВ-3 и ДРСМД.