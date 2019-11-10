ИА «Ореанда-Новости» Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США, генерал Марк Милли сообщил в интервью телеканалу ABC, что Пентагон собирается оставить на территории Сирии 500–600 военных.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли что в Арабской Республику будут оставлены более 700 солдат, офицер сказал: «Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку мы ещё не завершили анализ».

Милли также упомянул о том, что в регионе по-прежнему пребывают бойцы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещённое в России движение). «Если не оказывать давления на эту группировку… возникнут условия для восстановления ИГ», – отметил командующий. «Задача по-прежнему будет состоять в том, чтобы нанести ИГ поражение в долгосрочной перспективе», – уточнил Милли.