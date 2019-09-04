ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на письмо министра обороны США Марка Эспера в комитет Сената по делам вооружённых сил сообщила, что принято решение разрешить использовать 3,6 миллиарда долларов для строительства заграждения на границе с Мексикой.

«Я принял решение, что 11 проектов военного строительства вдоль международной границы с Мексикой… необходимы для поддержки использования военных сил в соответствии с целями национальной безопасности», – сказано в письме. Сообщается, что в связи с финансированием оборудования стены будет приостановлено строительство 127 военных объектов Пентагона как на территории США, так и в других странах. В то же время отмечается, что оборудование заграждения позволит сократить численность военнослужащих на государственной границе.

Строительство стены на южной границе для противодействию нелегальной миграции и наркотрафику является инициативой президента США Дональда Трампа.