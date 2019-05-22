ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кремлёвская администрация считает референдум об отношениях с Россией, который предложил провести новый президент Украины Владимир Зеленский, внутренним делом Киева.

При этом Песков отметил, что российские власти ждут конкретных шагов Украины по улучшению отношений с нашей страной, но пока не видит их.

На вопрос об отношении к самой идее выносить такие вопросы на всенародное голосование пресс-секретарь Кремля ответил, что «главное – чтобы был толк, чтобы была эффективность». В отношении референдума по другому вопросу – о «мирных переговорах» двух стран – Песков подчеркнул, что между Россией и Украиной нет вооруженных конфликтов, а в Донбассе идёт не что иное, как гражданская война.