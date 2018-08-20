ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков заявил, что американские санкции в отношении участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - грубое нарушение норм международной торговли ВТО, которому нет оправдания.

Сугубо коммерческий международный проект не должен быть саботирован Вашингтоном, и Песков пообещал, что Россия будет действовать исключительно в собственных интересах, потому что российский Президент всегда при выборе мер руководствуется мыслями о благополучии страны.

По словам Пескова,

Кремлю известно, что соответствующий законопроект о новых санкциях подготовлен, текст этого проекта уже опубликован на соответствующих ресурсах.

Недавно Соединёнными Штатами был также опубликован альтернативный законопроект о санкциях против России, но в Москве с ним пока не ознакомились.

В Кремле на это реагируют как на продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права.

Дмитрий Песков отметил, что Россия настроена на диалог с Вашингтоном, на выход из кризиса и преодоление барьера, но в то же самое время "невзаимность" американского правительства траура в Кремле не вызовет.

Некоторым временем ранее сенатор Джон Баррассо инициировал законопроект о санкциях наложенных на инвесторов российских проектов по экспорту энергоносителей. Цель проекта представлена сенатором как помощь союзникам НАТО преодолеть и избежать политического принуждения со стороны России. США считает, что россияне используют свои богатые энергетические ресурсы в целях воздействия на геополитическую ситуацию. Эксперты объясняют шаги Соединённых Штатов иначе - желанием завладеть европейским рынком и наладить собственные поставки сжиженного природного газа, который значительно дороже российского.

Впрочем, дальнейшее развитие событий туманно, потому что, как отметил Песков, Вашингтон сам путается в своих же санкциях и их проектах, а потому лучшее, что можно сделать - подождать.