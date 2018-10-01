ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча главы России Владимира Путина и лидера Республики Сербия Александра Вучича планировалась несколько месяцев. Он отметил, что её проведение не связано с ростом напряжённости в регионе, который, тем не менее, как и вопрос торгово-экономических связей, будет предметом обсуждения.



Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Как сообщает пресс-служба Кремля, что российский и сербский президента второго числа текущего месяца собираются встретиться, что обсудить развитие двусторонних отношений, региональную и международную проблематику.



Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Как сообщает пресс-служба Кремля, что российский и сербский президента второго числа текущего месяца собираются встретиться, что обсудить развитие двусторонних отношений, региональную и международную проблематику.

По словам Дмитрия Пескова, встреча является продолжением регулярного рабочего контакта руководства российской и сербской сторон. Он подчеркнул, что республика является партнёром Российской Федерации. Также пресс-секретарь лидера России отметил, что российский и сербский народы связывает общая история, “тёплые чувства”.





Ранее сербским главом Александром Вучичем было сделано заявление о том, что он планирует обратиться к Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке по примеру Сирийской Арабской Республики. Напомним, президент Республики Сербия привёл армию государства в состояние боевой готовности из-за ситуации в северной части Косово.





28 сентября несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию (ГЭС) “Газиводе”. Объект расположен на территории Косово, но одновременно входит в энергосистему Сербии. Спецназом был взят под контроль ГЭС “Газиводе”. Также спецназовцы вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В связи с этим глава Республики Сербия Александр Вучич выразил протест генеральному секретарю Организации Североатлантического договора Йенсу Столтенбергу.





По словам главы канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича, всё это было сделано ради визита в северную часть края лидера Косово Хашима Тачи.



