ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, дал комментарий по поводу высказывания Дивида Арахамии, являющегося главой украинской фракции «Слуга народа». Чиновник заявил, что Украина может возобновить перекачку воды в Крым, если Россия со свой стороны готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу.

Как сообщил Песков, об этом даже не стоит говорить, Крымский полуостров не объект «каких-либо разменов». Крым является частью Российской Федерации и в рамках существующей уже несколько лет программы развития регионов обеспечивается всем необходимым, в том числе и водой. Пресс-секретарь добавил, что предложения по водоснабжению на коммерческой основе могут быть рассмотрены.

Напомним, по недавним заявлениям, в Симферополе возникли проблемы с подачей питьевой воды. Сообщалось, что её хватит максимум на сто дней. Но глава Крыма Юрий Гоцанюк эти слухи опроверг, подчеркнув, что на полуострове нет проблем с подачей воды.