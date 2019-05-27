ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция кремлёвской администрации относительно инцидента в Керченском проливе остаётся прежней: судьбу задержанных украинских моряков решит российский суд.

«Позиция не может измениться. Должны завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», – сказал Песков.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали три военных судна Украины и их экипажи в проливе, соединяющем Чёрное и Азовское моря. Корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и продолжали движение, не обращая внимания на требование остановиться. Моряки содержатся в московском следственном изоляторе.

25 мая Международный суд по морскому праву предписал России выдать арестованных, а также задержанные корабли Украине. Российские власти не прислали своих представителей на заседание, сославшись на то, что трибунал не имеет полномочий для рассмотрения данного дела.