



ИА «Ореанда-Новости» . Пресс-секретарём российского лидера Дмитрием Песковым были прокомментирована информация, опубликованная Би-би-си, о возможном создании крупного религиозного центра в Сергиевом Посаде. По словам Дмитрия Пескова, подобные вопросы не находятся в компетенции Кремля. Он подчеркнул, что региональные вопросы должны решать муниципальные власти. Пресс-секретарь главы Российской Федерации добавил, что с Владимиром Путиным этот проект не требует согласования, так как “постановка вопроса неправомерна”.

Ранее Би-би-си опубликовало информацию, согласно которой на базе Сергиева Посада планируется создать “православный Ватикан”.



Об этом сообщалось со ссылкой на бывшего главу Министерства строительства и участника переговоров о реконструкции центра города Михаила Меня. Также представители средства массовой информации ссылаются на проект реконструкции Сергиева Посада, который оказался в его распоряжении и был подготовлен Русской православной церковью.



По данным издания, в центре города появится “храм под открытым небом”, который будет построен в виде поля со сценой для массовых богослужений, комплекс церковных сооружений, молодёжный центр, конгресс-центр и медиацентр. Согласно плану, сначала будут снесены здание администрации Сергиева Посада, два отеля, торговый центр, крытый рынок, дом культуры, несколько жилых строений и парк развлечений “Парк чудес”.





Издание также сообщало о том, что главой церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиереем Леонидом Калининым ранее было сделано заявление о планах “очистить город от советского наследия”. По слова Леонида Калинина, подобный проект был согласован с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и патриархом Кириллом.





Бывшим главой Сергиево-Посадского района, депутатом Государственной думы Сергеем Пахомовым было указано на то, что существует “только один план реконструкции города”. По его словам, этим вопросом занимаются российские власти вместе с Русской православной церковью и конструкторским бюро “Стрелка”.



Он добавил, что в настоящее время существует один документ, который был заказан исполнительной властью у КБ “Стрелка” по концепции развития города на будущее. По мнению Сергея Пахомова, им удастся разработать такую модель развития города, в котором было бы удобно “жить, развивать туризм, в котором можно было бы развивать Троице-Сергиеву лавру как источник веры”.