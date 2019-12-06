06.12.2019, 14:00
Песков заявил, что он не знает об отклонении ГД законопроекта о налоге для богатых
ИА «Ореанда-Новости» Дмитрий Песков, работающий пресс-секретарем главы российского государства, сказал, что не в курсе того, что законопроект, который предполагает повышение налога для зарабатывающих более 24 миллионов рублей в год, был отклонён в Госдуме.
Когда Песков общался с журналистами, ему предложили ответить на вопрос, не означает ли то, что Госдума данный документ отклонила, что в России в ближайшие годы не вернутся к этому повестке.
Песков на этот вопрос заявил, что он не в курсе данной темы.
Когда Песков общался с журналистами, ему предложили ответить на вопрос, не означает ли то, что Госдума данный документ отклонила, что в России в ближайшие годы не вернутся к этому повестке.
Песков на этот вопрос заявил, что он не в курсе данной темы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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