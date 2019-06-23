ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что прямая линия с главой государства является уникальным во всём мире мероприятием, которое так и не решились перенять страны Европы.

«Расскажу вам любопытную вещь, – сказал представитель кремлёвской пресс-службы. – Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом». По словам Пескова, европейцы собирались попробовать осуществить аналогичные проекты в своих странах, однако никто так и не решился на это. «Эти делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: «Спасибо большое. Не думаем, что нам стоит пробовать», – сказал пресс-секретарь.