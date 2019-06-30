ИА «Ореанда-Новости». Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, утверждает, что следующую встречу национальных парламентов переносят в Вену, так как именно в столице Австрии будут созданы равные для всех условия работы. Каждая делегация от страны-участницы будет участвовать наравне со всеми.

Напомним, что США ранее ввела ограничения для участия национальных организаций, поэтому было решено поменять место проведения на более нейтральную территорию. Матвиенко поддерживает этот выбор, о чем рассказала на одной из многосторонних встреч между председателей ассамблей.