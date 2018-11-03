криминально-уголовными

сфальсицированных

партия-спойлер

Ранее сообщалось, что райком КПРФ Приморского края принял решение не участвовать в предстоящих выборах. "Из 56 делегатов партийной конференции 42 поддержали это решение, 11 были против, трое воздержались", - сообщается в материале "Интерфакс" со ссылкой на источник в КПРФ.Однако сегодня стало известно, что несмотря на отмену якобывыборов, КПРФ не будет вновь бороться за власть в Приморье.Ряд наблюдателей рассказали о довольно жарких дискуссиях на прошедшей конференции райкома.Партия "Коммунисты России" ни раз была обвинена КПРФ в политическом авантюризме и ее называли не иначе как. Эта политическая технология применяется когда необходимо запутать избирателя и разделить голоса электората, вынудив его голосовать за партию, имеющую сходное название и идеологию.По его словам, по этой причине "в партии считают нецелесообразным принимать участие в очередном туре выборов и требуют, чтобы выборные кампании в стране шли нормально и достойно".