03.11.2018, 18:30
Почему КПРФ не будет участвовать в выборах губернатора Приморья?
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня на пресс-конференции Геннадий Зюганов объяснил журналистам, почему КПРФ не намерена выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Приморья.
Ранее сообщалось, что райком КПРФ Приморского края принял решение не участвовать в предстоящих выборах. "Из 56 делегатов партийной конференции 42 поддержали это решение, 11 были против, трое воздержались", - сообщается в материале "Интерфакс" со ссылкой на источник в КПРФ.
Выборы главы Приморского края состоялись 9 сентября, однако в соответствии с избирательным законодательством потребовался второй тур, который завершился голосованием 16 сентября. В результате подсчёта голосов кандидат от КПРФ проиграл с минимальным отрывом. Уже после окончательного подсчёта КПРФ выступила с заявлениями, в которых результаты выборов назывались "сфальсифицированными" и "криминально-уголовными". Обвинения были проверены Центризбиркомом и были назначены новые выборы, которые состоятся в конце этого года, 16 декабря.
Однако сегодня стало известно, что несмотря на отмену якобы сфальсицированных выборов, КПРФ не будет вновь бороться за власть в Приморье.
Ряд наблюдателей рассказали о довольно жарких дискуссиях на прошедшей конференции райкома. Кроме этого, стало известно, что партия "Коммунисты России" заявила о своем участии в выборной кампании. Партия "Коммунисты России" ни раз была обвинена КПРФ в политическом авантюризме и ее называли не иначе как партия-спойлер. Эта политическая технология применяется когда необходимо запутать избирателя и разделить голоса электората, вынудив его голосовать за партию, имеющую сходное название и идеологию.
Сегодня лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал журналистам почему было принято решение не участвовать в выборах. Он посетовал, что до сих пор не ведется расследования фальсификации выборов в Приморье и КПРФ не получила официального ответа по этому поводу от МВД и Следственного комитета. По его словам, по этой причине "в партии считают нецелесообразным принимать участие в очередном туре выборов и требуют, чтобы выборные кампании в стране шли нормально и достойно".
Ранее сообщалось, что райком КПРФ Приморского края принял решение не участвовать в предстоящих выборах. "Из 56 делегатов партийной конференции 42 поддержали это решение, 11 были против, трое воздержались", - сообщается в материале "Интерфакс" со ссылкой на источник в КПРФ.
Выборы главы Приморского края состоялись 9 сентября, однако в соответствии с избирательным законодательством потребовался второй тур, который завершился голосованием 16 сентября. В результате подсчёта голосов кандидат от КПРФ проиграл с минимальным отрывом. Уже после окончательного подсчёта КПРФ выступила с заявлениями, в которых результаты выборов назывались "сфальсифицированными" и "криминально-уголовными". Обвинения были проверены Центризбиркомом и были назначены новые выборы, которые состоятся в конце этого года, 16 декабря.
Однако сегодня стало известно, что несмотря на отмену якобы сфальсицированных выборов, КПРФ не будет вновь бороться за власть в Приморье.
Ряд наблюдателей рассказали о довольно жарких дискуссиях на прошедшей конференции райкома. Кроме этого, стало известно, что партия "Коммунисты России" заявила о своем участии в выборной кампании. Партия "Коммунисты России" ни раз была обвинена КПРФ в политическом авантюризме и ее называли не иначе как партия-спойлер. Эта политическая технология применяется когда необходимо запутать избирателя и разделить голоса электората, вынудив его голосовать за партию, имеющую сходное название и идеологию.
Сегодня лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал журналистам почему было принято решение не участвовать в выборах. Он посетовал, что до сих пор не ведется расследования фальсификации выборов в Приморье и КПРФ не получила официального ответа по этому поводу от МВД и Следственного комитета. По его словам, по этой причине "в партии считают нецелесообразным принимать участие в очередном туре выборов и требуют, чтобы выборные кампании в стране шли нормально и достойно".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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