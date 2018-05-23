ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Анатольевич Турчак и Президент Российской Федерации встретились и обсудили планы по дальнейшему развитию партии, должностные лица которой избираются народным голосованием.

Владимир Путин высказал, что наилучшим путем станет создание более близких отношений с гражданами страны. По указанию президента, партийным деятелям следует тщательнее и скрупулезнее подходить к вопросам граждан, активно участвовать в решении их проблем и задач. Глава государства считает, что над этим должен работать весь отряд «Единой России».



В преддверии выборов в Госдуму (2021 год) и, более близкого события, сентябрьских выборов региональных правителей России, партия должна особенно зарекомендовать себя как быстро развивающаяся и растущая политическая структура, на которую граждане могут положиться и рассчитывать. Теперь ее главный козырь - открытость, всеобщность и народность. Именно такой позиции придерживается Андрей Турчак, и именно на это единороссы сделали упор во время проведения своей конференции «Направление 2026», суть которой заключалась в оглашении планируемых нововведений.

Дабы выглядеть действительно свежей и пропорционально растущей, команда партии планирует приглашать в состав молодых партийных активистов и публичных деятелей из региональных городов, дав возможности для карьерного и социального роста, при этом используя проект «ПолитСтартап». Помимо этого, структура «Единой России» переходит на современные технологии в целях уменьшения затрат времени на привычные процедуры, более удобный подсчет финансов и ресурсов.

Теперь ближайшим важным мероприятием станет осенняя избирательная кампания, когда в 42 регионах РФ более чем 1100 кандидатов будут распределены по управляющим структурам регионов страны. Следом «Единая Россия» будет подготавливаться к выборам в 2021 году.