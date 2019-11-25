25.11.2019, 09:12
Поклонская сказала о том, что за керченскую провокацию наказание неминуемо
ИА «Ореанда-Новости» Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что те, кто устроили провокации с нарушением российской границы в Керченском проливе, не избегут неминуемого наказания. Напомним, что инцидент с военными кораблями Украины произошёл год назад.
Ранее политик Александр Молохов заявил о созыве Крымом международного Общественного трибунала, где будет рассмотрена провокация, которую в Керченском проливе устроили военные корабли из Украины. По словам Молохова, в рамках трибунала будет проведён "следственный эксперимент".
По словам Поклонской, бывший глава Украины Петр Порошенко и его помощники с самого начала майдана использовали украинцев в качестве инструмента для захвата власти. Она подчеркнула, что Порошенко и его компания пустили в расход моряков Украины, чтобы, перед тем, как оставить кровавый трон, сделать последний аккорд. Также Поклонская заявила о том, что в части уничтожения собственного народа и страны Порошенко - спец.
Ранее политик Александр Молохов заявил о созыве Крымом международного Общественного трибунала, где будет рассмотрена провокация, которую в Керченском проливе устроили военные корабли из Украины. По словам Молохова, в рамках трибунала будет проведён "следственный эксперимент".
По словам Поклонской, бывший глава Украины Петр Порошенко и его помощники с самого начала майдана использовали украинцев в качестве инструмента для захвата власти. Она подчеркнула, что Порошенко и его компания пустили в расход моряков Украины, чтобы, перед тем, как оставить кровавый трон, сделать последний аккорд. Также Поклонская заявила о том, что в части уничтожения собственного народа и страны Порошенко - спец.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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