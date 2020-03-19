19.03.2020, 23:20
Полиция задержала 40 протестующих из-за строительства трассы возле места захоронения ядерных отходов
ИА «Ореанда-Новости». Активиста Владислава Барабанова и других протестующих задержали сотрудники полиции. Экоактивисты выступают против строительства Юго-Восточной хорды на месте захоронения радиоактивных отходов.
По мнению активистов, строительство затронет могильник, что повлечёт за собой распространение радиоактивной пыли по всей Москве. При задержании протестующий использовался слезоточивый газ. Сначала задержанных насчитывалось 20, затем — более 40.
По мнению активистов, строительство затронет могильник, что повлечёт за собой распространение радиоактивной пыли по всей Москве. При задержании протестующий использовался слезоточивый газ. Сначала задержанных насчитывалось 20, затем — более 40.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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