Активиста Владислава Барабанова и других протестующих задержали сотрудники полиции. Экоактивисты выступают против строительства Юго-Восточной хорды на месте захоронения радиоактивных отходов.При задержании протестующий использовался слезоточивый газ. Сначала задержанных насчитывалось 20, затем — более 40.