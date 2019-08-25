ИА «Ореанда-Новости» Глава кабинета президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский сообщил, что на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме приедет делегация из России.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе», – сказал политик, указав при этом на то, что приглашения рассылает не правительство, а музей, открытый на месте лагеря.

Ранее администрация музея сообщила, что в несколько десятков стран, в том числе в Россию, были направлены уведомления о предстоящей годовщине, при этом представителям официальных властей было предложено самостоятельно принять решение о своём участии в мероприятиях, которые будут проводиться в связи с этим.

В марте 2019 года официальная Варшава приняла решение не приглашать российских политиков на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоятся в Польше 1 сентября.