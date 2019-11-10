ИА «Ореанда-Новости» Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Financial Times критически высказался о поддержке, которую входящие в Европейский союз страны оказывают в отношении строительства газопровода «Северного потока – 2».

«Как прямо говорят некоторые люди, «Северный поток-2» – это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Сильно разочаровывает, что у такого проекта есть такая поддержка ключевых стран ЕС», – заявил польский политик.

Моравецкий также возразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который ранее заявил о «смерти мозга» НАТО и необходимости для Евросоюза прекратить рассчитывать на Соединённые Штаты Америки. Представитель Варшавы указал на то, что Североатлантический блок является «главным альянсом в мире», и напомнил, что в своё время Европа спаслась от фашистской угрозы в том числе благодаря поддержке американцев. В отношении же России Моравецкий сказал, что «мы горячо приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная».