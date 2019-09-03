ИА «Ореанда-Новости» Российский политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что советникам лидеров «нормандской четвёрки», которые 2 сентября встретились в Берлине, пока не удалось договориться о сроках проведения саммита, посвящённого урегулированию ситуации в Донбассе.

Представители российской делегации настаивают на том, что сначала следует выполнить решения предыдущих саммитов, то есть «развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера».

В то же время Чеснаков сообщил, что «удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам», и добавил, что все стороны стремятся к возобновлению работы в «нормандском формате». По словам политолога, взаимодействие будет продолжено «как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе».

