ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США, не назвавший себя, сообщило, что государственный секретарь США Майкл Помпео принял решение об отмене визита в Москву 13 мая. Планы посетить Сочи 14 мая и встретиться там с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым остались неизменными.

Вместо Москвы Помпео планирует посетить Брюссель для обсуждения ситуации, сложившуюся вокруг Ирана, с политиками Европейского союза.

В программу посещения российской столицы ранее входили встречи с сотрудниками посольства США, с работающими в России ведущими американскими бизнесменами, с участниками американских программ образовательного обмена. Глава дипломатического ведомства США также намеревался возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В Сочи помимо переговоров с Лавровым возможна встреча с российским лидером Владимиром Путиным.