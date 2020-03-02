Условием принятия поправок в Конституции РФ будут 50% голосов, одобривших инициативу. Это необходимый пункт, который установлен в первой статье настоящего закона. Он не подлежит изменению или опровержению.

Для принятия поправок в Конституции РФ необходимо, чтобы 50% проголосовавших одобрили изменения. Об это обязательном условии говорится в первой статье действующего осинового закона, отметил Конституционный суд РФ. Кроме того, допуск к голосованию по поправкам станет возможным только в случае одобрение проекта судебным органом. Конституционный суд должен будет вынести решение по допуску поправок к голосованию в течение семи дней, после того как президент направит запрос в соответствующий орган.