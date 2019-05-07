Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру
ИА «Ореанда-Новости» Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Пётр Порошенко, действующий президент страны, который вскоре должен будет покинуть свой пост, не явился на допрос в качестве свидетеля по соответствующему вызову. Ни сам политик, ни его представители не связывались со следователем, чтобы сообщить о причинах неявки и рассмотреть вопрос о переносе срока дачи показаний.
Горбатюк сказал, что Порошенко был вызван для допроса в связи с событиями 1 декабря 2013 года и 18–19 февраля 2014 года по делу о гибели участников акции «Евромайдан». Также ожидалось, что президент подпишет протокол допроса, который был проведён ещё осенью 2016 года.Представитель Генпрокуратуры заявил, что в случае повторной неявки на допрос последует обращение в суд для наложения на Порошенко штрафа. Горбатюк также отметил, что до тех пор, пока он исполняет обязанности главы государства, привод в отношении него применён быть не может.
Комментарии