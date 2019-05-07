ИА «Ореанда-Новости» Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Пётр Порошенко, действующий президент страны, который вскоре должен будет покинуть свой пост, не явился на допрос в качестве свидетеля по соответствующему вызову. Ни сам политик, ни его представители не связывались со следователем, чтобы сообщить о причинах неявки и рассмотреть вопрос о переносе срока дачи показаний.

Горбатюк сказал, что Порошенко был вызван для допроса в связи с событиями 1 декабря 2013 года и 18–19 февраля 2014 года по делу о гибели участников акции «Евромайдан». Также ожидалось, что президент подпишет протокол допроса, который был проведён ещё осенью 2016 года.

Горбатюк также отметил, что до тех пор, пока он исполняет обязанности главы государства, привод в отношении него применён быть не может.