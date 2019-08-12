ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с расследованием дела по подозрению в уклонении от налогообложения при купле-продаже телеканала «Прямой». Политик был вызван на допрос 7 августа.

Когда Порошенко прибыл к зданию ГБР, около него уже собрались как его сторонники, так и противники. Граждане выкрикивают различные лозунги, в частности требуют привлечь экс-президента к уголовной ответственности. Чтобы обеспечить проход политика ко входу в здание, полицейские и сотрудники Национальной гвардии создали коридор. Допрос проводится при усиленных мерах безопасности.

По информации Генеральной прокуратуры Украины,. По всем делам бывший президент является подозреваемым.