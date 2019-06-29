ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал в одной из социальных сетей встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 28 июня на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

И отсутствие звонка – это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», – написал украинский политик. Он напомнил что, за последние 5 лет «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без участия Украины, что «перед любыми контактами с Москвой» политики из Европы и США всегда согласовывали позицию с украинской стороной.