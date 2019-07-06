ИА «Ореанда-Новости» Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в одной из социальных сетей, что экс-президент Украины Пётр Порошенко снял со счёта в банке 34 миллиона долларов наличными.

В публикации указано, что сведениям Порошенко в период с 17 мая по 18 июня снимал деньги в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. Портнов отмечает, что вес денег в 100-долларовых банкнотах составил около 340 килограммов. Данные средства, как полагает автор сообщения, бывший украинский лидер мог перепрятать либо направить на подкуп избирателей. Портнов также упоминает о ведении расследования данного факта.

Ранее Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины несколько заявлений против Порошенко, на основании которых были возбуждены уголовные дела.