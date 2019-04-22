ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Петр Порошенко, не сумевший добиться поддержки большинства избирателей 21 апреля, но ещё не сложивший полномочия, заявил на митинге в его поддержку в центре Киева, что он намерен снова оказаться в администрации президента после следующих выборов, а также что собирается одержать победу на выборах в Верховную раду.

«Вернемся на улицу Банковую (на которой расположено здание администрации президента. – Ред.) после следующих президентских выборов», – сказал Порошенко, на что митингующие ответили выкриками: «Через год!». «Через год – так через год», – согласился политик.

«Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование», – заверил Порошенко собравшихся.