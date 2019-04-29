ИА «Ореанда-Новости». Проигравший на президентских выборах на Украине глава государства Пётр Порошенко убеждён, что страна и далее продолжит движение в Европу. С его слов, украинцы, благодаря сплочённости, не дадут никому украсть те достижения, которые страна достигла за последние пять лет.

«Мы вместе, бок о бок будем двигать Украину дальше в Европу. Ваше единство и является надежным залогом этому», – сказал Порошенко во время выступления во Львове, а также поблагодарил жителей города и области за доверие к нему на выборах.

Напомним, во всех областях Украины на выборах 21 апреля лидировал Зеленский, за исключением Львовской области.

В феврале на Украине изменили конституцию, закрепив курс движения страны в ЕС и НАТО, данное изменение предложил Порошенко. Однако эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.