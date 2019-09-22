ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью «Пятому каналу» о своей убеждённости в том, что представителям действующей власти не удастся отправить его в тюрьму.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», – сказал политик. Порошенко назвал членов нового правительства «мальчиками» и отметил, что они «не первые, кто хотели упрятать Порошенко».

Экс-президент проходит по 13 уголовным делам, в 4 из них он считается свидетелем. Порошенко подозревается в государственной измене, попытке выезда из страны по подложным документам, уклонении от налогообложения и других преступлениях. Официальных объявлений политику пока не предъявлено.