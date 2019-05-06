ИА «Ореанда-Новости» Украинские средства массовой информации сообщили, что действующий президент страны Пётра Порошенко, который вскоре должен покинуть свой пост, вызван для дачи показаний в Генеральную прокуратуру 7 мая. Сообщается, что допрос будет проведён в связи с уголовным делом о гибели людей на «евромайдане» в 2014 году. Помимо этого ожидается, что политик подпишет протокола допроса, проведённого в ноябре 2016 года.

В конце ноября 2013 года в центре украинской столицы собрались сторонники интеграции в Европу. Протесты продолжались в течение нескольких месяцев. В феврале 2014 года произошёл государственный переворот, более 100 человек погибли.

В конце апреля сотрудники Генеральной прокуратуры Украины вызвали на допрос бывшего руководителя администрации Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова и экс-председателя Национального банка Валерию Гонтареву.