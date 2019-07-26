ИА «Ореанда-Новости» Посол Европейского союза на Украине Хью Мингарелли заявил в интервью интернет-изданию «Европейская правда», что у страны сложился ужасный имидж в мире.

«Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг», – посоветовал дипломат. В то же время Мингарелли признал, что на самом деле Украина намного привлекательнее, чем её образ в массовом сознании.

Политик указал, на что следует в первую очередь обратить внимание новым властям – это земельная реформа, продолжение децентрализации, энергетический рынок и реформа правоохранительных органов.