ИА «Ореанда-Новости» Американский посол Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается на родину. Он и его жена вскоре вылетят в США.

Хантсман стал главой московской дипмиссии осенью 2017 года. В августе 2019 года он подал президенту США прошение об отставке.

Дипломат отметил, что последние 2 года стали самими сложными в отношениях двух стран со времён холодной войны. «Но мы сохранили линии связи, которые были закрыты, когда я приехал. Мы сохранили посольство, которое, хотя и в меньшем составе, продолжает работать. Наша цель – стабилизировать эти очень важные двусторонние отношения. Мы усердно трудимся ради её достижения и продолжим эти усилия», – заявил он.