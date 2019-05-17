ИА «Ореанда-Новости» Представители посольства России в США заявили, что в ответ на введение Вашингтоном новых санкций на основе акта Магнитского российская сторона намерена принять соответствующие меры.

В заявлении дипломатической миссии введение санкций названо «попыткой односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву», которые не принято принимать при цивилизованном межгосударственном общении стран. Дипломаты подчеркнули, что ответные меры российской стороны – это «не наш выбор», поскольку Москва всегда нацелена на сотрудничество с Белым домом в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в российском посольстве отметили, что введение новых санкций находится в «явном противоречии» с положительными результатами недавно состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и государственного секретаря Майка Помпео.