ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство сраны пришло к единому мнению, какой основной вариант пенсионной реформы выбрать. Планируется, что женщины начнут выходить на пенсию с 63 лет, мужчины на два года позже – с 65 лет. Причём существующие у граждан льготы при выходе на пенсию в большей степени сохранятся за ними.

14 июня на заседании правительства чиновники окончательно выберут единую концепцию повышения возраста для выхода на пенсию и в целом все пункты реформы.

На данный момент собираются повысить возраст выхода на пенсию для женщин сразу на восемь лет, для мужчин чуть меньше поднимут «планку» – на пять. Но при этом не исключён тот вариант, что возраст повысят не настолько глобально – сделают 65 мужчинам и 60 лет женщинам. Об этом пишет сайт РБК, ссылаясь на свои источники в правительстве.

Предполагается что льготы для военных, медработников, людей, работающих на вредном или климатически сложном производстве, скорее всего им сохранят.

В свою очередь президент России во время вчерашней прямой линии с гражданами сказал, что он считает, повышать пенсионный возраст нужно аккуратно и осторожно. При этом он заявил, что перед министрами стоит в первую очередь другая задача – повысить благосостояние пенсионеров, то есть добиться увеличения их доходов. Это позволит двукратно снизить уровень бедности среди населения.



Изначально 5 июня во время совещания с премьер-министром Минтруд предложил два сценария из трех существующих пенсионной реформы: 65 и 60 лет для мужчин и женщин либо 62 и 60 соответственно.

Прежде, чем это утвердят, положения реформы должны получить одобрение РТК (Российская трёхсторонняя комиссия), только после этого их будет рассматривать в Госдуме.А уже там начнутся основные «торги» в сторону смягчения. Уже дальше в парламент.

Поэтому говорить о быстром принятии решения не стоит, если это и случится, то не раньше 2019 года.

