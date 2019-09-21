ИА «Ореанда-Новости» Заместитель директора Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ Максим Буякевич прокомментировал ситуацию с российскими каналами RT и Sputnik во Франции.

Он заявил, что, во-первых, никто не вправе определять принадлежность средств массовой информации к пропаганде, если оно работает на территории государства по его законам.

Буякевич отметил, что вопрос о статусе российских каналов во Франции является «одним из приоритетных в общении с нашими французскими друзьями». Он подчеркнул, что в России не ограничивается свобода французских журналистов, в частности они допускаются на все мероприятия администрации президента, министерства иностранных дел и обеих палат национального парламента. Дипломат заверил, что Москва не намерена принимать зеркальные меры и «наносить административный удар по французским СМИ».