ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам основную цель поправок к главному закону государства. По словам представителя Кремля, готовящиеся изменения в Конституции должны обеспечить наиболее качественное развитие государства и улучшение политической системы.

Дмитрий Песков отметил, что основной целью в настоящее время является следование пути социально-ориентированного государства. Пресс-секретарь также указал на необходимость обеспечения поступательного, качественного развития и совершенствования государственной системы.

Напомним, что накануне Владимир Путин заявил, что предложенные поправки к Конституции РФ «продиктованы самой жизнью» и не несут цели продлить полномочия президента.