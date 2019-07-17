ИА «Ореанда-Новости» Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан поблагодарил от имени Пекина главу российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова за его слова, опровергающие миф о «китайской угрозе» для сибирских и дальневосточных регионов.

Когда в ходе интервью газете «Аргументы и факты» речь зашла о решении вопроса о границах между Россией и Китаем, Лавров высказал мнение, что в распространении мифа о «китайской угрозе» заинтересованы те, кому «доставляет беспокойство конструктивное развитие» сотрудничества двух держав.

«Китай высоко ценит чёткие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран», – заявил по этому поводу Хэн Шуан. По мнению китайского дипломата, в течение последних нескольких годы отношения двух государств «добились беспрецедентного развития и значительных результатов во всех сферах».