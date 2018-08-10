ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 10 августа, на территории столицы Республики Сербия состоялась встреча между руководителем департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой и сербским главой внешнеполитического ведомства Ивицей Дачичем. В ходе переговоров представителями двух сторон обсуждались вопросы информационного сотрудничества и проблематику ложных новостей.





Официальный представитель министерства рассказала представителям средств массовой информации, что речь шла об обмене практическим опытом сопровождения внешнеполитической деятельности, о работе со СМИ, в том числе организации медийных мероприятий, сотрудничество с национальными и международными корреспондентами. Мария Захарова отмечает, что в ходе встречи они также затронули вопросы по общим вызовам и угрозам, которые висят как над Россией и Сербией, так и над целым миром. Руководитель департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации подчеркнула, что стороны нередко становятся объектами кампаний по фальшивым новостям.





Марией Захаровой было отмечено, что они с сербским министром иностранных дел обсудили также пути решения по противодействию необъективной подаче новостей, а также достигли договорённости о наращивании совместного взаимодействия для противодействия этим тенденциям, которые оказывают негативное влияние.





Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, ей было непривычно участвовать в переговорах в роли спикера рядом с министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем. По её словам, переговоры, которые прошли на территории Белграда, были переговорами “без правил”.





Отметим, представителя МИД России Марию Захарову в столицу Сербии официально пригласил первый вице-премьер и министра иностранных дел республики Ивица Дачич.



В планы руководителя департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства входит: проведение консультации с Ивицей Дачичем и главой Министерства инноваций и технологий Ненадом Поповичем, а также посещение международного фестиваля трубачей, который проходит на территории города Гуча.