ИА «Ореанда-Новости» Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко сообщил, что в связи с возобновлением членства России летнюю сессию организации покидают представители Украины, а также Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши. Леонид Емец, ещё один представитель Киева в ПАСЕ, в числе покидающих сессию назвал также делегатов из Словакии. Он заявил, что делегации семи государств считают, что отмена антироссийских санкций недопустима и что подобное решение угрожает «самому существованию ПАСЕ».

Руководитель делегации Украины Владимир Арьев проинформировал, что вопрос о дальнейшем нахождении страны в ПАСЕ будет рассматриваться депутатами Верховной рады, которые будут избраны 21 июля.

Со стороны прочих государств никаких заявлений по этому поводу пока не поступало.