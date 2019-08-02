ИА «Ореанда-Новости» Глава департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш сообщил представителям СМИ, что делегация сирийской оппозиции на переговорах в городе Нур-Султан согласилась на заключение перемирия под Идлибом. «Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась», – сказал дипломат.

Накануне сирийское телевидение объявило, что правительство согласно прекратить военные действия в Идлибе, если будут выполнены сочинские договорённости. Это означает, что боевики должны удалиться на 20 километров от демилитаризованной зоны и оттуда должны быть выведены тяжёлые артиллерийские орудия.