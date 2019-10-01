ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook высказалась по поводу создания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) постоянно действующей антироссийской группы «Балтик плюс».

Ранее глава украинской делегации Елизавета Ясько объявила о создании данной группы в составе Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии для противодействия России. Было указано, что целью учреждаемого объединения является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Комментируя инициативу, Захарова написала следующее: «Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику – политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно».