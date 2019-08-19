ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью изданию DR заявила, что она считает абсурдной идею президента США Дональда Трампа купить Гренландию – крупнейший остров в мире, находящийся в юрисдикции Копенгагена.

«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. – Ред.), конечно, дал понять, что Гренландия не продается, поэтому обсуждение прекращается», – сказала Фредериксен. По сообщению газеты Sermitsiaq, глава датского правительства надеется, что хозяин Белого дома, выдвигая подобную инициативу, не имел в виду ничего серьёзного. DR сообщает, что премьер-министр Дании заявила о наличии множества других тем, которые она и Кильсен хотели бы обсудить с Трампом, например сотрудничество Дании и США в Арктике.